Körperverletzung und fremdenfeindliche Beleidigung im S-Bahnhof

Nr. 1128

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer Körperverletzung und einer fremdenfeindlichen Beleidigung nach Neukölln alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen eine 17- und eine 18-Jährige gegen 19:50 Uhr von einer bislang unbekannten Tatverdächtigen auf dem S-Bahnhof Sonnenallee bespuckt worden sein, ohne dabei getroffen zu werden. Gleichzeitig soll die Unbekannte die jungen Frauen fremdenfeindlich beleidigt und beiden mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Als es daraufhin zu einem Handgemenge kam, soll die 17-Jährige mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung der Tatverdächtigen gesprüht haben, ohne sie dabei zu treffen. Die Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Die 17-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und die 18-Jährige Verletzungen an einem Handgelenk sowie im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.