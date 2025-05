Zigarettenautomat gesprengt

Nr. 1106

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in Hellersdorf gesprengt. Eine Polizeistreife vernahm kurz nach 1 Uhr einen lauten Knall und entdeckte kurz darauf einen gesprengten Automaten auf dem Gehweg der Riesaer Straße, der durch die Detonation gänzlich zerstört wurde. Eine Zeugin gab an, dass sie zwei Männer beobachtet habe, wie sie mehrere Zigarettenschachteln entwendeten und anschließend in Richtung Nossener Straße flüchteten. Eine Absuche in der Nähe nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.