Polizeifahrzeug mit Stein beschädigt

Nr. 1103

Gestern Mittag beschädigte ein Mann im Ortsteil Wedding einen Einsatzwagen der Polizei. Der Funkwagen parkte aufgrund eines Einsatzes gegen 13:30 Uhr in der Antonstraße/Plantagenstraße/Ruheplatzstraße. Als die Polizisten zurück zum Fahrzeug gingen, teilte ein Zeuge mit, dass ein Mann mit einem Kleinpflasterstein den Einsatzwagen beschädigte. Die Polizisten nahmen den 45 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich noch am Einsatzwagen befand, fest. Am Funkwagen entstanden erhebliche Schäden, sodass dieser nicht mehr einsatzfähig ist. Die Polizeikräfte brachten den 45-Jährigen zur Feststellung seiner Personalien zur Polizeiwache. Anschließend wurde er für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht. Wegen seines auffälligen Verhaltens wurde er im Anschluss einem Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung vorgestellt, in der auch eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.