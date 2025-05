Mit Schusswaffe gegen den Kopf geschlagen – Spätkaufbesitzer überfallen

Nr. 1097

In der vergangenen Nacht wurde der Besitzer eines Spätkaufs in Kreuzberg überfallen. Kurz vor Mittagnacht sollen zwei Unbekannte den Laden in der Oranienstraße betreten haben. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sie sich unter Vorhalt zweier Schusswaffen zu dem hinter dem Verkaufstresen befindlichen Inhaber, gegen dessen Kopf einer von ihnen mit seiner Schusswaffe schlug. Sein Komplize habe den 51-Jährigen anschließend zu Boden getreten. Während sich die mutmaßlichen Räuber vergeblich an der Kasse zu schaffen gemacht haben sollen, alarmierte ein Kunde die Polizei. Daraufhin flüchtete das Duo ohne Beute aus dem Geschäft. Der 51-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und eine Schürfwunde am Schienbein. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Verletzte ab. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.