Brandstiftung auf dem Hinterhof eines Autohauses

Nr. 1099

Heute früh wurde die Polizei zu einer Brandstiftung auf dem Gelände eines Autohauses in Schöneberg alarmiert. Gegen 5 Uhr sollen sich drei Unbekannte Zutritt auf den Hinterhof des Autohauses in der Kolonnenstraße verschafft haben. Nach bisherigem Kenntnisstand setzten sie drei Autos durch Übergießen mit brennbarer Flüssigkeit in Brand und ergriffen anschließend die Flucht. Die drei in Brand gesetzten Autos und drei angrenzende Fahrzeuge, auf die das Feuer übergriff, wurden vollständig zerstört. Des Weiteren wurden durch den Brand drei Werkstatttore erheblich und ein weiteres Fahrzeug leicht beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Während der Löscharbeiten war die Kolonnenstraße zwischen der Kolonnenbrücke, Kesselsdorfstraße und Wilhelm-Kabus-Straße bis etwa 6 Uhr gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen.