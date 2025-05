Mehrere brennende Boote

Nr. 1098

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem Brand in Friedrichshain alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Zeuge gegen 18:40 Uhr an einer Bootsanlegestelle am Rummelsburger See auf Höhe der Kratzbruch-Insel eine Explosion auf einem Hausboot fest, wodurch mehrere Boote in Brand gerieten. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bei dem insgesamt sieben Boote beschädigt wurden. Es wurde niemand verletzt. Der Besitzer des Hausboots konnte am Ort festgestellt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.