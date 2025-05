Auto überschlägt sich bei einem Unfall - Autofahrer flüchtet

Nr. 1094

Kräfte des Polizeiabschnitts 22 nahmen heute früh in Westend einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-Jähriger gegen 5:40 Uhr mit seinem Mazda den äußerst rechten Fahrstreifen der Heerstraße in Richtung Glockenturmstraße. Nach seinen Angaben soll kurz hinter dem Scholzplatz ein unbekannt gebliebener Autofahrer, der ihm mit einem Mercedes entgegenkam und in Richtung S-Bahnhof Heerstraße unterwegs war, in seinen Fahrstreifen gefahren sein, sodass es zu einer Kollision zwischen beiden Wagen kam. In der Folge überschlug sich der Mercedes und blieb dann auf dem Dach liegen. Unmittelbar danach flüchtete der Fahrer des Mercedes und ließ seine Insassen, zwei 15- und 17-jährige weibliche Jugendliche und einen 18 Jahre alten Heranwachsenden zurück. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Insassen sowie den Mazda-Fahrer zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Beim Aufstellen des Mercedes fiel aus dem Innenraum eine Machete heraus, die von den Einsatzkräften beschlagnahmt wurde. Während der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn der Heerstraße zwischen Scholzplatz und Glockenturmstraße bis etwa 8 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde in beide Richtungen über die Nebenfahrbahnen geleitet. Mit den weiteren Ermittlungen – insbesondere der Namhaftmachung des vom Unfallort geflüchteten Autofahrers – ist nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) betraut.