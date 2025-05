Mann mit Stichverletzung

Nr. 1092

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 erhielten gestern Abend Kenntnis von einem verletzten Mann im Stadtteil Gesundbrunnen. Am Hanne-Sobek-Platz eingetroffen, übernahmen sie gegen 21:30 Uhr die Versorgung des zunächst Unbekannten, der eine Stichverletzung im Rumpf aufwies. Kurz darauf brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde und anschließend stationär verblieb. Wann, wie, wo und von wem der 33-Jährige verletzt wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt werden.