Bilanz zur Walpurgisnacht 2025

Nr. 1090

Fast störungsfrei verliefen die acht polizeilich zu schützenden Versammlungen und zwei Veranstaltungen zur Walpurgisnacht am 30. April 2025. Unter den rund 2.500 Einsatzkräften unter Führung der Direktion 5 (City) waren Polizistinnen und Polizisten aus Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Kräfte der Bundespolizei zur Bewältigung der Lage in Berlin eingesetzt.

Unter dem Motto “Queerfeminismus“ liefen in der Spitze 3.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz nach 20 Uhr vom Feuerwehrbrunnen in Kreuzberg bis zur Grünberger Straße in Friedrichshain. Dabei führte der Aufzug auch über den Engeldamm, die Skalitzer Straße zur Oberbaumbrücke und in die Warschauer Straße. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten Personen vereinzelt der pro-palästinensischen Szene zugeordnet werden. An der Spitze des Aufzuges befanden sich etwa 200 Personen, die überwiegend Vermummung angelegt und die Fronttransparente miteinander verknotet hatten. In der Audre-Lorde-Straße und in der Köpenicker Straße brannten Teilnehmende mehrmals Pyrotechnik ab. In der Adalbertstraße bewarfen Unbekannte aus der Aufzugsspitze heraus Einsatzkräfte mit unbekannten Gegenständen. Außerdem warfen Teilnehmende zwei Eier und zwei Plastikfalschen auf Einsatzkräfte, wobei ein Polizist getroffen, jedoch nicht verletzt wurde. Daraufhin forderte die Polizei die verantwortliche Versammlungsleiterin dazu auf, dafür zu sorgen, dass der Bewurf mit Gegenständen sofort zu unterbinden ist. In der Oranienstraße wurde auf einem Dach Pyrotechnik abgebrannt, in Höhe Adalbertstraße Ecke Skalitzer Straße kam es aus der Mitte des Aufzugs heraus zum strafbaren Skandieren von Parolen, so dass der Aufzug kurzzeitig angehalten werden musste.

Am Lausitzer Platz begab sich ein Mann unvermittelt von der Seite in die Versammlung und trat um sich, ohne dadurch Personen zu verletzen. Einsatzkräfte nahmen den Mann am Rande des Aufzugs wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung fest.

In der Warschauer Straße Ecke Revaler Straße hinderten Einsatzkräfte eine Person daran, den Aufzug gröblich zu stören. Gegen 23:15 Uhr beendete die Versammlungsleiterin an der Grünberger Straße Ecke Gärtnerstraße plötzlich ihren Aufzug mit noch rund 2.500 Anwesenden. Der sofort einsetzende Abstrom wurde deshalb mit polizeilichen Lautsprecherdurchsagen unterstützt. Ein geschlossener Abstrom einer größeren Personengruppe wurde unter Anwendung körperlichen Zwangs unterbunden.

Im Mauerpark fand ab 16 Uhr eine Veranstaltung mit dem Thema „Friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark“ in Prenzlauer Berg statt. In der Spitze hielten sich dort etwa 9.000 Personen auf, wobei hierzu sowohl Veranstaltungsteilnehmerinnen und –teilnehmer als auch Parkbesuchende zählten.

Insgesamt wurden im Einsatzverlauf drei Personen festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurden neun Strafermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und des Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet. Es wurden keine Polizeikräfte verletzt.