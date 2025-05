Festnahme nach Raub

Nr. 1089

Ein obdachloser Mann wurde gestern früh in Mitte festgenommen, nachdem er einen ebenfalls obdachlosen Mann überfallen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 35-Jährige gegen 3:50 Uhr in den Räumen der Bahnhofstoilette des Hauptbahnhofs den 55-Jährigen mit Schlägen und Tritten angegriffen und ihm sein Geld abgenommen haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Jüngeren noch am Ort fest. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung erbrachte einen Wert von fast 2,5 Promille. Der Ältere erlitt Kopfverletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige wurde der Polizei Berlin überstellt. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen.