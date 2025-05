Fensterscheiben eines Parteibüros beschädigt

Nr. 1088

Bisher Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht zwei Fensterscheiben eines Parteibüros in Schöneberg. Ein Zeuge bemerkte gegen 23:15 Uhr drei Personen, wie diese mit Gegenständen gegen die Scheiben des Büros in der Kolonnenstraße schlugen und anschließend in Richtung Feurigstraße flüchteten. Er alarmierte die Polizei. Eine Absuche nach dem Trio durch die Einsatzkräfte verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.