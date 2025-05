Mann bei Streit fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 1083

Gestern Abend gerieten in Prenzlauer Berg mehrere Personen in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 45-Jährige zusammen mit drei weiteren Personen auf dem Gehweg der Pasteurstraße. Als ein Mann und eine Frau, beide 30 Jahre alt, die Gruppe passierten, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit, der schließlich eskalierte und körperlich wurde. Dabei erlitt die 45-Jährige Hautabschürfungen, Kopfschmerzen und Verletzungen an einem Ellenbogen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Parteien müssen sich nun wegen wechselseitiger Körperverletzung verantworten, die 45-Jährige zudem wegen einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund, die sie im Rahmen des Streits geäußert haben soll. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.