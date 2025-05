Lkw fährt Radfahrer über den Fuß

Nr. 1082

Gestern Morgen kam es in Gesundbrunnen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Radfahrer gegen 8 Uhr die Badstraße in Richtung Brunnenstraße befahren haben. Dabei überholte ein Lastwagen den Mann mit mangelndem Seitenabstand und berührte ihn. Der Radfahrer stürzte in der Folge, der linke Fuß des Mannes geriet unter den Reifen des Lastwagens und wurde überrollt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer setzte seinen Weg ohne Halt fort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.