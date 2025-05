Mann leistet Widerstand bei der Festnahme

Nr. 1081

In der vergangenen Nacht alarmierten Passanten die Polizei aufgrund einer Schlägerei in Kreuzberg. Als die Einsatzkräfte gegen 1:55 Uhr am Görlitzer Bahnhof eintrafen, entfernten sich die Beteiligten im Laufschritt in Richtung Lausitzer Platz. Die Einsatzkräfte konnten einen 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Da er erheblichen Widerstand leistete und mehrfach einen Beamten mit der Faust ins Gesicht schlug, drohten die Einsatzkräfte mit dem Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes. Da der Tatverdächtige eine blutende, oberflächliche Wunde an einer Hand hatte, wurden Rettungskräfte alarmiert, die den Verletzten vor Ort versorgten. Der Beamte erlitt Hautabschürfungen und Hämatome, benötigte aber keine medizinische Behandlung. Bei der Überprüfung der Personalien des Tatverdächtigen im Polizeigewahrsam stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 28-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag. Mit den weiteren Ermittlungen ist nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) betraut.