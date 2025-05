Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer

Nr. 1078

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Mahlsdorf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 85-Jährige kurz vor 12 Uhr mit einem Pkw auf der Straße Alt-Mahlsdorf in Richtung An der Schule unterwegs. Auf der Höhe der Einmündung Alt-Mahlsdorf/An der Schule wendete sie den Wagen und missachtete dabei die Vorfahrt des 36-jährigen Kradfahrers, der ihr aus Richtung Hultschiner Damm entgegenkam. Der Kradfahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).