Schlägerei und Stichverletzung

Nr. 1076

In der vergangenen Nacht ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Mitte. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da sich eine sechs- bis achtköpfige Personengruppe in der Rathausstraße schlagen solle. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen einen 36-Jährigen und einen 27-Jährigen fest, die mit einer Stange und einem Stock aufeinander einschlugen. Sie trennten die beiden und stellten beim Älteren eine Stichverletzung fest, die sie umgehend erstversorgten. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsklärung meldete sich auch ein 24-Jähriger, der den ursprünglichen Kampf habe schlichten wollen und dabei von einer Faust im Gesicht getroffen worden sei. Den entsprechenden 40-jährigen Tatverdächtigen nahmen Polizeikräfte im Nahbereich fest. Dieser behauptete ebenfalls, nur habe helfen zu wollen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zur Behandlung der Gesichtsverletzung des 24-Jährigen und der Stichverletzung des 36-Jährigen fuhren alarmierte Rettungskräfte die beiden in ein Krankenhaus. Der Ältere verbleibt stationär. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).