Festnahme nach Raub

Nr. 1075

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Räuber in Haselhorst fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand bedrohten zwei Jugendliche gegen 21:50 Uhr einen 24-jährigen Mann im Gorgasring mit einem Baseballschläger und entwendeten schließlich sein Portemonnaie mit Geld und Papieren sowie sein Handy. Dem bedrohten Mann gelang es, den Angreifern den Baseballschläger abzunehmen. Er soll dann damit auf beide Angreifer eingeschlagen haben. Daraufhin flüchteten sie. Einen der beiden, einen 17-Jährigen, konnte der 24-Jährige festhalten, der von zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräften festgenommen wurde. Seinem mutmaßlichen Mittäter gelang die Flucht, er konnte jedoch im Zuge der weiteren Ermittlungen namhaft gemacht werden. Bei dem 16-Jährigen und dem festgenommenen 17-Jährigen erfolgten Wohnungsdurchsuchungen, wobei in der Wohnung des Jüngeren der Führerschein und Personalausweis sowie mutmaßlich das Geld des 24-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt wurde. Er selbst wurde nicht angetroffen. In der Wohnung des Älteren wurde nichts gefunden und er kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.