Frauen fremdenfeindlich beleidigt - Zeuge schreitet ein

Nr. 1072

Ein junger Mann alarmierte gestern Nachmittag die Polizei, nachdem er mitbekommen hatte, wie zwei Spaziergängerinnen in Grünau fremdenfeindlich beleidigt worden waren. Gemäß Angaben des 23-Jährigen joggte dieser die Regattastraße entlang, als er gegen 16:40 Uhr auf einen Mann und eine Frau aufmerksam wurde, die auf einer Parkbank saßen und zwei sie passierende Frauen anbrüllten. Dabei sollen sich die Tatverdächtigen in abfälliger, fremdenfeindlicher Weise geäußert haben. Sie sollen erst verstummt sein, als der Zeuge eingeschritten sei und die beiden aufgefordert habe, ihr Handeln zu unterlassen. In der Folge soll der pöbelnde Mann dem 23-Jährigen Schläge angedroht haben. Noch vor Eintreffen der Polizeikräfte entfernten sich die zwei Spaziergängerinnen, die deutlich unter dem Eindruck der Beleidigungen gestanden haben sollen. Der 55-jährige Mann und seine drei Jahre ältere Begleiterin wurden überprüft und unterzogen sich jeweils einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle. Dabei pusteten beide einen Wert von über zwei Promille. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts Berlin übernommen.