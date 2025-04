Mann mit Messer verletzt

Nr. 1071

Polizei und Rettungskräfte wurden gestern Nachmittag zu einem verletzten Mann nach Wilhelmstadt alarmiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war der 33-Jährige gegen 14:10 Uhr bei einem Familienessen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Charlottenburger Chaussee mit seinem ein Jahr älteren Schwager in Streit geraten. Im Verlauf des Streits soll der 34-Jährige ein Küchenmesser gezogen und seinen Verwandten damit verletzt haben. Anschließend soll er mit dem Messer aus der Wohnung geflüchtet sein. Der Verletzte kam nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte der Feuerwehr mit mehreren Stich- und Schnittwunden in ein Krankenhaus. Er musste operiert werden. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Fahndung nach dem 34-jährigen Tatverdächtigen dauert ebenso an wie die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.