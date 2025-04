Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs

Nr. 1070

Gestern Nachmittag kam es in Plänterwald zu einem besonders schweren Landfriedensbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben sollen sich gegen 17 Uhr rund 30 bis 40 Personen vor einem Restaurant in der Puderstraße versammelt haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einem lauten Streit gekommen sein. Ein Unbekannter der Gruppe soll eine Faustfeuerwaffe in die Luft gehalten haben und eine Person aufgefordert haben, aus dem Restaurant zu kommen. Als hinzugerufene Polizeikräfte in der Puderstraße eintrafen, löste sich die Gruppe auf und die Personen stiegen in Fahrzeuge, die in der Nähe geparkt waren, ein. Eine freiwillig gestattete Begehung der Räumlichkeiten des Restaurants führte nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen. Hinweise zu einer tatsächlichen Schussabgabe wurden am Einsatzort nicht festgestellt. Insgesamt wurden 34 Personen und neun Fahrzeuge überprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.