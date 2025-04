Jugendlicher von mehreren Personen angegriffen und verletzt

Nr. 1066

Vier unbekannte Männer sollen gestern Nachmittag in Hellersdorf einen Jugendlichen angegriffen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 17-Jährige gegen 17:20 Uhr nach Verlassen einer Straßenbahn durch die Angreifer zu Boden gerissen, anschließend getreten und geschlagen worden sein. Nachdem Zeugen eingeschritten waren, flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige erlitt unter anderem eine Kopfplatzwunde und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).