Geschäftsmann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr.1064

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Aleph Christian VON FELLENBERG PALMA. Der 33-Jährige befand sich seit dem 15. April 2025 auf Geschäftsreise in Berlin. Letztmaliger Kontakt zu ihm bestand am Wochenende 19. April/20. April 2025. Möglicherweise suchte er an diesem Wochenende das “Soho House Berlin” in der Torstraße auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr von Fellenberg in einer Notlage befindet.