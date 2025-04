Versuchter Handtaschenraub – Seniorin stürzt

Nr. 1014

Ein Passant alarmierte gestern Nachmittag Polizei und Rettungskräfte nach Staaken, nachdem er eine verletzte Seniorin auf dem Gehweg bemerkt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann gegen 17:20 Uhr in der Maulbeerallee von hinten an die 81-jährige Frau herangetreten sein und versucht haben, ihr ihre Handtasche zu entreißen. Die Seniorin konnte die Tasche zwar festhalten, sodass der Angreifer ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein soll. Allerdings stürzte die Frau bei dem Angriff so schwer, dass sie einen Hüftbruch sowie Hautabschürfungen erlitt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.