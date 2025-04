Frau ausgeraubt und verletzt

Nr. 1013

Gestern Nachmittag kam es zu einem schweren Raub in Neu-Hohenschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 16 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Breiten Luch einer 64-jährigen Frau eine Umhängetasche entrissen haben. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Frau stürzte durch den Angriff und fiel die Treppe des Hausaufgangs hinunter, wodurch sie sich eine Fraktur an einer Schulter sowie Hautabschürfungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort operiert und stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.