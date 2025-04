Nr. 1012

Weil er im Verdacht steht, einen Jugendlichen rassistisch beleidigt zu haben, wurde ein Mann gestern Abend in Friedrichshain festgenommen. Gegen 17:45 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, um anzuzeigen, dass sie im Siegfried-Hirschmann-Park mitbekommen habe, wie ein ihr Unbekannter den jungen Mann rassistisch beleidigt und danach eine nationalsozialistische Parole geäußert habe. Der 62-jährige Tatverdächtige konnte kurz darauf von den hinzugerufenen Polizeikräften festgenommen werden. Er gab nach rechtlicher Belehrung an, dass er sich von dem telefonierenden 18-Jährigen provoziert gefühlt habe. Es folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung in einem Polizeigewahrsam. Anschließend wurde der Mann aus den Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen, die vom Polizeilichen Staatsschutz übernommen wurden, dauern an.