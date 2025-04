Seniorin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1009

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Nela VERDE. Die 66-Jährige lebt in Rumänien und ist derzeit bei ihrem Sohn in Gesundbrunnen zu Besuch. Sie hat die Wohnung des Sohnes in der Pankstraße am 15. April 2025 gegen 8:30 Uhr verlassen und wurde zuletzt am Nachmittag desselben Tages in einem Supermarkt in der Wollankstraße gesehen. Frau VERDE spricht nur Rumänisch und hat in Berlin außer der Wohnung des Sohnes keine weiteren Bezugs- oder Anlaufpunkte. Es wird davon ausgegangen, dass sie orientierungs- und hilflos ist.

150 cm bis 165 cm groß

normale Statur

grauweißes langes Haar

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein blaues Kopftuch.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 15. April 2025 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.