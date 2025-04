Bei Flucht vor Kontrolle Polizistin und Polizisten verletzt

Nr. 1007

Sonntagabend alarmierte ein Zeuge die Polizei zu einem verdächtigen Mann nach Tempelhof. Nach bisherigem Kenntnisstand und Angaben des Zeugen soll der Verdächtige an einem geparkten Wagen hantiert haben. Als die Einsatzkräfte gegen 21:15 Uhr in der Wintgensstraße Ecke Boelckestraße eintrafen, sahen sie den vom Zeugen beschriebenen Mann an einem schwarzen Mercedes. Daraufhin sprachen die Polizistin und der Polizist ihn an, um seine Personalien festzustellen. Der Mann gab an, dass sich seine Ausweisdokumente in einem silberfarbenen Mercedes befinden würden, der hinter dem schwarzen Mercedes geparkt war. Unter dem Vorwand, seine Dokumente aus dem Auto holen zu wollen, ging er zu dem Wagen. Plötzlich stieg er in das Auto, startete den Motor, fuhr rückwärts, fuhr die Polizistin an und klemmte sie zwischen dem Fahrzeug und einem Baum ein. Als der Polizist versuchte, den Fahrer an seiner Weiterfahrt zu hindern, wurde er mehrere Meter weit mitgeschleift. Anschließend legte der unbekannte Tatverdächtige den Vorwärtsgang ein und flüchtete in dem silbernen Mercedes in Richtung Boelckestraße. Die beiden Einsatzkräfte wurden verletzt in ein Krankenhaus transportiert und konnten ihren Dienst im Anschluss nicht fortsetzen. Die Kreuzung Boelckestraße Ecke Wintgensstraße war für die Unfallermittlungen von 21:30 Uhr bis 0:30 Uhr gesperrt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am silbernen Mercedes zuvor von einem anderen Fahrzeug abgeschraubt worden waren. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.