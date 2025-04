Mann leistet Widerstand nach Verkehrsunfallflucht

Nr. 1006

In der vergangenen Nacht leistete ein Mann bei seiner Festnahme nach einer Verkehrsunfallflucht Widerstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 50-Jähriger gegen 22:30 Uhr mit einem Auto in der Hauptstraße Ecke Dominicusstraße in Schöneberg auf den Wagen eines 27-Jährigen auf, der mit diesem an einer roten Ampel wartete. Anschließend fuhren die beiden Männer mit ihren Wagen bis zur Dominicusstraße Ecke Fritz-Reuter-Straße weiter und hielten dort zunächst an. Während der 27-Jährige ausstieg und die Polizei alarmierte, soll der 50-Jährige plötzlich in Richtung Gutzkowstraße weggefahren sein. Er fuhr über den Sachsendamm weiter und an der Alboinstraße auf die Autobahn 100 in Richtung Britzer Damm. Der 27-Jährige folgte ihm währenddessen. Die zwischenzeitlich alarmierten Kräfte des Polizeiabschnitts 42 stellten den Flüchtenden an der Ausfahrt Gradestraße in Mariendorf und nahmen ihn fest. Dabei leistete er Widerstand, sodass er gemeinsam mit einem der beiden Polizeibeamten zu Boden stürzte. Während der Festgenommene eine Verletzung an der Stirn erlitt, die nicht behandelt werden musste, zog sich der Polizist bei dem Sturz eine Fraktur an einem Handgelenk zu und musste seinen Dienst beenden. Der Festgenommene wurde zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).