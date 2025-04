Mann rassistisch beleidigt

Nr. 1005

Gestern Abend soll es in Tegel eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben haben. Nach ersten Erkenntnissen und laut Angaben einer Zeugin hielt sich ein 31-Jähriger gegen 18:45 Uhr im Aufenthaltsraum des Ankunftszentrums für Geflüchtete am ehemaligen Flughafen Tegel auf. Kurze Zeit später soll ein 20-Jähriger sich zu dem 31-Jährigen an den Tisch gesetzt haben. Als der 31-Jährige den Aufenthaltsraum wieder verlassen wollte, habe der Jüngere den Älteren mehrfach rassistisch beleidigt. Trotz Aufforderungen, dies zu unterlassen, soll er den Älteren weiter beleidigt und begonnen haben, ihn zu schubsen. Daraufhin habe der Beleidigte dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige verlor das Bewusstsein und erlitt Verletzungen im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.