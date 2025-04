Transporterfahrerin fährt Fußgänger an

Nr. 1003

Gestern Abend fuhr eine Frau mit einem Transporter einen Fußgänger in Hellersdorf an. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenangaben befuhr die 24-Jährige gegen 19 Uhr mit dem Fahrzeug die Louis-Lewin-Brücke in Richtung Böhlener Straße. Als sie an einem BVG-Bus der Linie 195, der dort an der Haltestelle stand, vorbeifuhr, fuhr sie den 36 Jahre alten Fußgänger an. Er war von rechts aus auf die Fahrbahn getreten, um vor dem Bus die Straße zu überqueren. In der Folge der Kollision wurde der Mann durch die Luft auf den Boden geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.