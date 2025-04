Beim Diebstahl beobachtet - Festnahme

Nr. 1001

Kräfte des Polizeiabschnitts 27 nahmen gestern Vormittag eine mutmaßliche Diebin in Moabit fest. Gegen 11:40 Uhr erhielten die Kollegen den Auftrag, zu einem Diebstahl am Europaplatz, vor dem Berliner Hauptbahnhof, zu fahren. Am Einsatzort angekommen, schilderte ein Zeuge, dass er die Frau dabei beobachtet habe, wie sie die Beifahrertür eines am Taxistand stehenden Taxis geöffnet und einen auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack entwendet hätte. Anschließend soll sich die Frau in Richtung Bahnhofseingang entfernt haben. Sie konnte kurz darauf vom betroffenen Taxifahrer festgehalten werden. Eine Kollegin der Bundespolizei unterstützte die anschließenden polizeilichen Maßnahmen, im Rahmen derer die 27-jährige Tatverdächtige durchsucht und identifiziert wurde. Der entwendete Rucksack konnte seinem Besitzer wieder übergeben werden und die mutmaßliche Diebin wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Da sie bereits mehrfach mit ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten ist, soll sie heute im Laufe des Tages zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsgericht vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.