Mann erleidet Stichwunde

Nr. 1000

Gestern Nachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-Jähriger gegen 14 Uhr in einer Parkanlage an der Besselstraße Ecke Friedrichstraße mit zwei Unbekannten in einen Streit geraten sein. Dabei sei der 27-Jährige zu Boden gegangen, nachdem er einem Faustschlag eines Tatverdächtigen ausgewichen war. Einer der Männer habe dann dem am Boden Liegenden eine Stichverletzung in der Schulter zugefügt. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flohen die beiden Männer. Der 27-Jährige begab sich eigenständig in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung der Stichverletzung sowie mehrerer Schürfwunden wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.