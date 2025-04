Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 0999

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Gesundbrunnen bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich verletzt. Zwei Sicherheitsmitarbeiter eines Bahnunternehmens alarmierten die Polizei zur Kreuzung Badstraße/Pankstraße/Prinzenallee, nachdem sie dort gegen 2:15 Uhr Streitigkeiten zwischen vier Personen und einer etwa 15 Personen großen Männergruppe bemerkt hatten. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben sollen aus der größeren Gruppe vier bis fünf Personen jeweils ein Messer gezogen haben. Einer aus dieser Gruppe soll dann einem 26-Jährigen aus der anderen Gruppe ins Gesäß gestochen haben. Ein 23-jähriger Begleiter soll dem 26-Jährigen zu Hilfe gekommen sein und versucht haben, einen weiteren Stich zu unterbinden. Dabei sei er an der Hand verletzt worden. Die große Gruppe soll sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Einsatzkräfte konnten keinen der Tatverdächtigen in der Nähe ausfindig machen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er nach einer Operation stationär verblieb. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Die Handverletzung des 23-Jährigen wurde ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).