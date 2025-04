Junge Frau rassistisch beleidigt

Nr. 0998

In der vergangenen Nacht zeigte eine junge Frau eine rassistische Beleidigung in Moabit an. Nach ersten Erkenntnissen habe die 22-Jährige gegen 1:30 Uhr auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofes gewartet. Als die S-Bahn der Linie S 9 Richtung Alexanderplatz eingefahren sei, sei eine fünfköpfige Personengruppe aus der S-Bahn gestiegen. Daraufhin sei sie in den Waggon gestiegen und habe sich an einem Fenster hingesetzt. Plötzlich sei ein Unbekannter aus der Personengruppe heraus an das Fenster gekommen und habe sie rassistisch beleidigt. Anschließend setzte sich die S-Bahn in Bewegung. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.