Mann erlitt Schussverletzung

Nr. 0994

Heute früh wurde ein Mann mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befand sich der 22-Jährige gegen 4:45 Uhr in Mitte an der Mohrenstraße Ecke Charlottenstraße, als ein bislang unbekannter Mann eine Schusswaffe gezogen und mehrmals auf ihn geschossen haben soll. Dann soll der mutmaßliche Schütze die Schusswaffe an seinen Begleiter übergeben haben, der ebenfalls mehrere Schüsse auf den 22-Jährigen abgegeben haben soll. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Rettungskräfte brachten den Mann mit der Schussverletzung an einer Hand in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Durch die Schüsse wurde ein geparkter Carsharing-Wagen beschädigt. Den Schüssen soll ein Streit in einem Club in der Mohrenstraße vorangegangen sein, an dem der 22-Jährige und die Tatverdächtigen beteiligt gewesen sein sollen. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und Hintergründen der schweren Körperverletzung übernommen.