Mann stört polizeiliche Maßnahmen

Nr. 0991

Gestern früh nahmen Einsatzkräfte in Mitte einen Mann fest, der zuvor den Inhaber eines Spätkaufs mit einem Messer bedroht haben soll. Da nicht auszuschließen war, dass der Tatverdächtige die Waffe noch bei sich führt, führten die Einsatzkräfte die Festnahme des 25-Jährigen gegen 5:40 Uhr am Alexanderplatz in der entschlossenen Sicherungshaltung durch. Ein Messer konnten sie bei der nachfolgenden Durchsuchung nicht auffinden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von knapp 1,6 Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 25-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ein 36-jähriger Bekannter des Tatverdächtigen filmte die Festnahme und störte dabei die polizeilichen Maßnahmen fortwährend. Daraufhin erhielt er einen Platzverweis. Da er den Ort nicht verließ, nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Dagegen leistete der 36-Jährige Widerstand. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte er seiner Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).