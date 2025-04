Festnahme nach Flucht vor der Polizei

Nr. 0990

Ein Mann wurde heute früh in Wilmersdorf festgenommen, nachdem er versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ihm gegen 6:30 Uhr in der Kurfürstenstraße die Fahrweise des Fahrers eines Mietwagens aufgefallen war, der zudem mehrfach die Hupe betätigt haben soll. Die Einsatzkräfte konnten den Wagen in der Nähe ausmachen und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Der 27-Jährige entzog sich der Kontrolle, flüchtete mit dem Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überfuhr dabei mehrere Ampeln bei Rot. In der Straße Am Schölerpark in Wilmersdorf konnten ihn die Einsatzkräfte schließlich festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie mutmaßliche Betäubungsmittel und mutmaßliches Diebesgut. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass zu dem Tatverdächtigen ein offener Haftbefehl wegen eines früheren Eigentumsdelikts vorlag. Im Polizeigewahrsam musste sich der 27-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren war. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).