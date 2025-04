Vor der Polizei geflohen und Abhang heruntergerutscht

Nr. 0989

In der vergangenen Nacht kam es in Marzahn zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer gegen 1 Uhr an der Märkischen Allee Ecke Poelchaustraße durch einen Fahrfehler aufgefallen sein. Als Einsatzkräfte versuchten, den Wagen anzuhalten, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Alt-Friedrichsfelde davon. An der Ecke Märkische Allee und Bentschener Weg touchierte der Wagen die Mittelinsel und einen geparkten Lkw. Anschließend flüchtete der Fahrer weiter stadteinwärts. Auf Höhe des S-Bahnhofs Friedrichsfelde-Ost versuchte der Tatverdächtige den Wagen zu wenden und fuhr dabei über die Mittelinsel und die Straßenbahngleise. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug rutschte einen Abhang hinunter. Die beiden Insassen flüchteten in der Folge zu Fuß weiter. Ein 17-Jähriger, der angab, als Beifahrer in dem Fahrzeug gewesen zu sein, konnte kurz darauf im Nahbereich festgestellt werden. Als mutmaßlicher Fahrer des Wagens wurde ein 20-Jähriger namhaft gemacht, der ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren sein soll. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.