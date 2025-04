Schaufensterscheibe beschädigt

Nr. 0988

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einer Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mitarbeiter in einem Lokal an der Emser Straße gegen 15:40 Uhr einen Sprung in einer Schaufensterscheibe festgestellt haben. Etwa eine Stunde zuvor habe der Mitarbeiter einen lauten Knall wahrgenommen, der möglicherweise mit dem Schaden in Verbindung stehen könnte. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.