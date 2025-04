Mann nach Angriff im Krankenhaus

Nr. 0987

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Marienfelde bei einem Angriff schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen prügelten ein 38-Jähriger und ein 21-Jähriger gegen 14:20 Uhr auf der Fahrbahn des Lichterfelder Rings mit Schlagwerkzeugen auf den 33-Jährigen ein. Hintergrund sollen schon länger bestehende Streitigkeiten zwischen beiden Parteien sein. Die beiden Angreifer flüchteten, als ein im Auto vorbeifahrender Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und einschritt. Bei der Flucht schlug der 38-Jährige noch auf den am Fahrbahnrand geparkten Wagen des 33-Jährigen ein und zerstörte alle Scheiben. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung der Kopfverletzungen des 33-Jährigen und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Für die Rettungsmaßnahmen und die Tatortarbeit musste ein Teil des Lichterfelder Rings von circa 14:30 Uhr bis circa 17:20 Uhr gesperrt werden. Die beiden Tatverdächtigen konnten namhaft gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (West).