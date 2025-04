Seniorenpaar bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0986

Gestern Nachmittag musste ein Senior nach einem Verkehrsunfall in Schmöckwitz ins Krankenhaus gebracht werden. Der 85-Jährige war gegen 14:30 Uhr mit seinem Wagen auf der Wernsdorfer Straße in Richtung Schmöckwitz unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. Anschließend steuerte er nach links über die ganze Fahrbahn und prallte an der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Dabei erlitt er eine Armverletzung. Zur Behandlung und weiteren Beobachtung brachten ihn alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die 80-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Wagen des Seniorenpaares war nicht mehr fahrfähig. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.