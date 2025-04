Festnahmen nach Fahrzeugbrand

Nr. 0985

Beamte der Bundespolizei in Zivil bemerkten in der vergangenen Nacht in Mitte ein brennendes Auto. Neben dem auf einem Parkplatz in der Caroline-Michaelis-Straße abgestellten Wagen standen gegen 1:55 Uhr vier Personen. Als sich die Bundespolizisten näherten, flüchtete das Quartett zunächst. Kurz darauf konnten hinzualarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin einen 14-Jährigen, eine 18-Jährige und einen 22-Jährigen festnehmen. Bei ihnen wurden Beweismittel sichergestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand vollständig, nachdem die beiden Bundespolizisten bereits mit eigenen Mitteln Löschversuche unternommen hatten. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Die drei Tatverdächtigen mussten sich im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen. Eine freiwillig gestattete Atemalkoholkontrolle ergab bei der 18-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille, bei dem 14-Jährigen wurden 0,1 Promille gemessen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Tatverdächtigen ihrer Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.