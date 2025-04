Duo überfällt Gruppe Heranwachsender – Fluchtwagen schleift junge Frau mit

Nr. 0984

In der vergangenen Nacht wurde eine Gruppe Heranwachsender in Friedrichshain überfallen. Gegen 2 Uhr wurde die Polizei in den Volkspark Friedrichshain alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Gruppe aus drei jungen Frauen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren sowie zwei 19 und 20 Jahre alten Männern im Park. Im Verlauf des Abends soll der Kontakt zu einer weiteren Gruppe junger Parkbesucher entstanden sein. Zwei männliche Personen dieser Gruppe sollen etwas später abermals an das Quintett herangetreten sein und dem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Als der 20-Jährige ihm zu Hilfe geeilt sei, sei er ebenfalls geschlagen und getreten worden. Dem Vernehmen nach ergriff einer der unbekannten Täter eine Musikbox der Gruppe. Die 21-Jährige habe dann versucht, die Musikbox festzuhalten. Durch hohen Kraftaufwand soll der mutmaßliche Räuber ihr zuerst die Musikbox entrissen und anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Das Duo sei daraufhin aus dem Volkspark in die Danziger Straße Ecke Paul-Heyse-Straße gerannt. Dort hielt ein Auto an, in das die beiden Täter stiegen. Die 18-Jährige, die ihnen hinterhergerannt sei, habe versucht, die Beifahrertür zu öffnen und sei infolgedessen vom anfahrenden Fluchtwagen einige Meter mitgeschleift worden. Sie erlitt Hautabschürfungen an Armen und Beinen. Alle Angegriffenen lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Fahndung nach den beiden Tätern, übernahm ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).