Mann nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Nr. 0982

In der vergangenen Nacht musste ein Mann in Friedrichshain nach einer Auseinandersetzung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 1.30 Uhr geriet der 36-Jährige auf dem Gehweg an der Jessnerstraße Ecke Scharnweberstraße mit einem ebenfalls 36 Jahre alten und einem 43-jährigen Mann in Streit. Dabei soll einer der beiden Männer den Kopf des 36-Jährigen mehrfach auf den Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Eine Zeugin machte Einsatzkräfte des Abschnitts 51 auf die Situation aufmerksam; diese konnten die Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Auf einer Polizeidienststelle wurden die Personalien des 36-jährigen Tatverdächtigen festgestellt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der 43-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durften beide ihrer Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.