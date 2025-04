Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Nr. 0980

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem Brand in Tempelhof alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 19:30 Uhr nach einer Verpuffung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Tempelhofer Damm ausgebrochen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand vollständig. Die 65-jährige Bewohnerin der Brandwohnung und ein 58-jähriger Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befunden hatte, erlitten Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Beide wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Teile des Gebäudes wurden beschädigt, mehrere Wohnungen mussten zeitweise zwecks Überprüfung der Gebäudestatik geräumt werden. Die Brandwohnung ist weiterhin unbewohnbar. Sie wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Während der Löscharbeiten wurde der Tempelhofer Damm zwischen Dudenstraße und Manfred-von-Richthofen-Straße in Richtung Tempelhof für circa eine Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.