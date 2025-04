Autofahrer verletzt Fußgängerin

Nr. 0978

Gestern Vormittag verletzte ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf eine Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen bog der 53-Jährige mit seinem Auto gegen 11:30 Uhr von der Provinzstraße kommend in die Soldiner Straße ab und überfuhr dabei eine 59 Jahre alte Frau, die die Soldiner Straße zu Fuß bei Grün an einer Fußgängerfurt überquerte. Sie erlitt ein Überrolltrauma; nach Einschätzung des Notarztes sei mit mehreren Brüchen im Becken und Wirbelsäulenbereich zu rechnen. Alarmiert Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.