Jugendlicher vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0976

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 16-jährigen Damon Florian SCHILLER. Der Jugendliche verabschiedete sich am 12. April 2025 gegen 18:30 Uhr am S+U Bahnhof Pankow von einer Freundin. Von dort aus hätte er mit dem Bus in seine nur wenige Haltestellen entfernte Wohneinrichtung fahren sollen. Dort kam er jedoch nicht an und wird seitdem vermisst. Inzwischen wurden Hinweise darauf bekannt, dass er sich eventuell in Leipzig aufhalten könnte.

schlanke Statur

etwa 160 bis 165 cm groß

braune Haare

Brille mit schwarzem Gestell

Er trug er eine graue Jogginghose, eine schwarz/türkisfarbene Jacke, ein schwarzes Basecap mit silberfarbenem Nike-Emblem vorn sowie weiß-rote Sneaker. Er soll eine schwarze Reisetasche bei sich haben.

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Jugendlichen seit dem 12. April 2025, 18:30 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.