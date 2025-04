Zwei Männer nach Angriffen verletzt

Nr. 0974

Gestern Abend wurden zwei Männer in Friedrichsfelde nach Angriffen verletzt. Gegen 21:15 Uhr sollen den bisherigen Erkenntnissen zufolge vier Männer Glasflaschen in Richtung eines Restaurants an der Dolgenseestraße geworfen haben. Anschließend habe die Gruppe nach verbalen Streitigkeiten mit dem Besitzer den Schankraum des Restaurants betreten. Dort soll ein Gruppenmitglied gegen den Kopf des 33-jährigen Inhabers geschlagen haben, der dadurch eine Kopfplatzwunde erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn nach medizinischer Erstversorgung am Ort zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Quartett verließ nach dem Angriff auf den Restaurantbesitzer die Lokalität. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 42 Jahren in der Nähe fest. Bei wem es sich um den Angreifer handelte, blieb offen. Beide wurden nach ihrer Namhaftmachung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Im weiteren Verlauf fanden Einsatzkräfte ein weiteres Mitglied der Vierergruppe auf der Dolgenseestraße Ecke Neuer Feldweg blutend auf dem Boden liegend vor. Zeugenaussagen zufolge wurde er von einer größeren Personengruppe verfolgt und durch Schläge und Tritte zu Boden gebracht. Am Boden sei er weiter gegen den Kopf geschlagen und getreten worden. Die Angreifer entfernten sich daraufhin unerkannt vom Ort. Zwei Zeugen leisteten Erste Hilfe bis Kräfte des Polizeiabschnitts 35 die Erstversorgung des Verletzten übernahmen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte verlor der Verletzte kurzzeitig das Bewusstsein und musste von den Einsatzkräften reanimiert werden. Er kam im Anschluss mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem der Mann, dessen Identität bislang ungeklärt ist, stationär aufgenommen wurde. In beiden Fällen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) die Ermittlungen wegen einfacher sowie gefährlicher Körperverletzung.