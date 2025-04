Autofahrer fährt Radfahrerin an

Nr. 0973

Gestern Vormittag kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto gegen 9:55 Uhr die Belziger Straße. Beim Linksabbiegen in die Eisenacher Straße fuhr er die 68 Jahre alte Radfahrerin an, die ihm auf der Eisenacher Straße entgegenkam und geradeaus fuhr. Sie stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Eine Passantin und ein Passant sowie Einsatzkräfte der Polizei leisteten Erste Hilfe, bevor hinzualarmierte Rettungskräfte die Frau zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.