Festnahme nach mutmaßlichem Tötungsdelikt

Nr. 0971

Rettungskräfte und Einsatzkräfte der Polizei Berlin wurden heute Morgen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts zu einem Mehrfamilienhaus in der Walkenrieder Straße in Britz gerufen. Bei Eintreffen fanden Sie im Hausflur eine 37-Jährige vor, die mehrere Verletzungen im Oberkörper aufwies. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Vor Ort wurde ein noch anwesender Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um den mittlerweile getrenntlebenden, 44 Jahre alten ehemaligen Lebenspartner der Getöteten. In der Tatortwohnung waren weitere Personen anwesend. Der Hintergrund der Tat und der Ablauf des Geschehens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Der Beschuldigte soll morgen einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes vorgeführt werden.